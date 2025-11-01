Harrison Ford | Trump criminale non ha politiche ma solo capricci

(Adnkronos) – Harrison Ford ha affermato che l'attacco di Donald Trump alle misure per affrontare la crisi climatica lo "spaventa a morte" e rende il presidente degli Stati Uniti "uno dei peggiori criminali della storia". In un'intervista al 'The Guardian', che si è rivelata anche un duro attacco al presidente Usa, l'attore americano ha dichiarato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Alle 21:10 “Ender's Game” di Gavin Hood con Harrison Ford, Asa Butterfield, Ben Kingsley | Il cadetto Wiggin, giovanissima recluta della resistenza contro gli alieni, viene addestrato dal colonnello Graff in attesa di un probabile attacco extraterrestre - facebook.com Vai su Facebook

Harrison Ford: "Trump criminale, non ha politiche ma solo capricci" - Harrison Ford ha affermato che l'attacco di Donald Trump alle misure per affrontare la crisi climatica lo "spaventa a morte" e rende il presidente degli Stati Uniti "uno dei peggiori cri ... Da reggiotv.it

Harrison Ford attacca Trump sul cambiamento climatico: "È solo un bambino capriccioso" - Nel corso di una recente intervista, la star di Indiana Jones ha sferrato un duro attacco alle politiche del Presidente degli Stati Uniti, notoriamente negazioniste del cambiamento climatico e contro ... Scrive movieplayer.it

Harrison Ford contro Trump: "E' il più grande criminale della storia" - Un'altra star di Hollywood è destinata a entrare nella lista nera del presidente degli Stati Uniti: stavolta tocca a Indiana Jones, ovvero Harrison Ford. Si legge su msn.com