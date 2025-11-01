Harrison Ford attacca Trump sul cambiamento climatico | È solo un bambino capriccioso
Nel corso di una recente intervista, la star di Indiana Jones ha sferrato un duro attacco alle politiche del Presidente degli Stati Uniti, notoriamente negazioniste del cambiamento climatico e contro l'ambiente Harrison Ford ha lanciato una dura critica a Donald Trump nel corso di un'intervista rilasciata questa settimana al Guardian, poco prima di ricevere un premio al Field Museum di Chicago. L'icona di Star Wars e Indiana Jones ha attaccato il presidente per la sua ignoranza nei confronti del cambiamento climatico e per lo smantellamento delle politiche ambientali perseguite dai governi precedenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Approfondisci con queste news
Negli anni, Harrison Ford ha sfoggiato alcuni dei costumi di Halloween più iconici di Hollywood, dalla suora alcolista, fino al rocker anni ’80 con tanto di parruccone Al suo fianco, l’attrice e moglie Calista Flockhart, che spesso lo accompagna nelle feste in c - facebook.com Vai su Facebook
Harrison Ford attacca Trump sul cambiamento climatico: "È solo un bambino capriccioso" - Nel corso di una recente intervista, la star di Indiana Jones ha sferrato un duro attacco alle politiche del Presidente degli Stati Uniti, notoriamente negazioniste del cambiamento climatico e contro ... Lo riporta movieplayer.it
Harrison Ford attacca Trump: “Ignoranza e bugie sul clima” - Durante un’intervista al Guardian, Harrison Ford ha attaccato ferocemente Trump per le sue posizioni sul clima ... Come scrive lascimmiapensa.com
Harrison Ford contro Trump: "E' il più grande criminale della storia" - Un'altra star di Hollywood è destinata a entrare nella lista nera del presidente degli Stati Uniti: stavolta tocca a Indiana Jones, ovvero Harrison Ford. msn.com scrive