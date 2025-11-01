Harrison Ford attacca Trump sul cambiamento climatico | È solo un bambino capriccioso

Nel corso di una recente intervista, la star di Indiana Jones ha sferrato un duro attacco alle politiche del Presidente degli Stati Uniti, notoriamente negazioniste del cambiamento climatico e contro l'ambiente Harrison Ford ha lanciato una dura critica a Donald Trump nel corso di un'intervista rilasciata questa settimana al Guardian, poco prima di ricevere un premio al Field Museum di Chicago. L'icona di Star Wars e Indiana Jones ha attaccato il presidente per la sua ignoranza nei confronti del cambiamento climatico e per lo smantellamento delle politiche ambientali perseguite dai governi precedenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

