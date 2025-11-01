Hamas restituisce i resti di tre corpi

La Croce Rossa ha ricevuto da Hamas e consegnato a Israele resti di tre corpi, forse di ostaggi. Lo riferisce il Times of Israel. Non è chiaro se i resti siano di persone già restituite o di qualcuno degli 11 ostaggi sepolti a Gaza; sono stati portati all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l’identificazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hamas restituisce i resti di tre corpi

Leggi anche questi approfondimenti

L'attacco israeliano uccide 2 persone a Gaza mentre Hamas restituisce il corpo del prigioniero @ROBZIK - X Vai su X

+++ +++ Hamas non restituisce le salme degli ostaggi. Israele taglia gli aiuti, il valico di Rafah resta chiuso https://gazzettadelsud.it/?p=2114297 - facebook.com Vai su Facebook

Onu, attacchi israeliani presso la linea gialla. Hamas restituisce tre salme: non sono degli ostaggi - Israele: "I resti dei tre corpi restituiti da Hamas non sono degli ostaggi" Secondo i media israeliani, non sono degli ostaggi del 7 ottobre i resti delle tre salme restituite da Hamas a Israele trami ... Si legge su msn.com

Gaza, Hamas restituisce resti di tre corpi di ostaggi israeliani. DIRETTA - La Croce Rossa ha ricevuto da Hamas e consegnato a Israele resti di tre corpi, forse di ostaggi. Si legge su tg24.sky.it

Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Croce Rossa: «Restituiti a Israele i corpi di tre ostaggi». Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro dalle aree ... - Le notizie di sabato 1 novembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Come scrive corriere.it