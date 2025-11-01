Hamas restituisce i resti di tre corpi Ma non sono di ostaggi israeliani

I resti, definiti «parziali», di tre persone restituiti da Hamas a Israele nelle ultime ore attraverso la Croce Rossa non appartengono a nessuno degli 11 ostaggi israeliani ancora seppelliti a Gaza: lo scrive il Times of Israel, citando le autorità preposte all’identificazione dei cadaveri, che sono stati portati all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l’identificazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

