Hamas consegna altri tre corpi | i test a Tel Aviv escludono legami con gli ostaggi
Nella notte sono stati trasferiti in Israele, attraverso la Croce Rossa, i resti parziali di tre corpi prelevati a Gaza. Le verifiche biomediche svolte all’Istituto di Medicina Legale Abu Kabir di Tel Aviv hanno escluso che si tratti di persone inserite nell’elenco degli ostaggi da identificare. La consegna è avvenuta via Kissufim, nel quadro del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
