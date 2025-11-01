Hamas consegna altri tre corpi | i test a Tel Aviv escludono legami con gli ostaggi

Sbircialanotizia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte sono stati trasferiti in Israele, attraverso la Croce Rossa, i resti parziali di tre corpi prelevati a Gaza. Le verifiche biomediche svolte all’Istituto di Medicina Legale Abu Kabir di Tel Aviv hanno escluso che si tratti di persone inserite nell’elenco degli ostaggi da identificare. La consegna è avvenuta via Kissufim, nel quadro del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

hamas consegna altri tre corpi i test a tel aviv escludono legami con gli ostaggi

© Sbircialanotizia.it - Hamas consegna altri tre corpi: i test a Tel Aviv escludono legami con gli ostaggi

Scopri altri approfondimenti

Gaza, Hamas consegna resti di tre corpi. Media Israele: “Non sono di ostaggi”. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaza, Hamas consegna resti di tre corpi. Da tg24.sky.it

Hamas consegna tre corpi alla Croce Rossa. Israele: "I resti non sono degli ostaggi" - I resti che ieri (venerdì 31 ottobre) i miliziani hanno consegnato alla Croce Rossa non appartengono a nessuno degli ... Come scrive tg.la7.it

hamas consegna tre corpiIsraele: «I 3 corpi consegnati da Hamas non sono di ostaggi israeliani» - A escludere che i resti parziali appartengano a ostaggi israeliani sono stati i test sul Dna condotti da Abu Kabir presso l'Istituto di Medicina Legale, scrive a sua volta il Jerusalem Post. ilmattino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Hamas Consegna Tre Corpi