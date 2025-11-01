Halloween una notte di sirene per risse incidenti e soccorsi a ubriachi

Risse, aggressioni, incidenti stradali e soccorsi a ubriachi. Quella di Halloween è stata una notte di intenso lavoro per le forze dell’ordine e per i soccorritori.Risse, botte e aggressioniUna maxi rissa è scoppiata intorno alle 23.25 di venerdì 31 ottobre a Bovisio Masciago, in via Comasinella. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

Un fine settimana che inizia con la notte di Halloween e continua tra sagre, feste ed iniziative Ecco cosa fare sul Lago Maggiore nel weekend del 31 ottobre, 1 e 2 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Halloween: origini, leggende e significati di una notte tra storia e mistero - Perché si celebra Halloween: origini celtiche, leggende di spiriti e la storia di Jack O’Lantern. Riporta romadailynews.it

Notte di follia, tre risse: 10 identificati - Calci, pugni, testate e quant’altro tra ieri e ier l’altro: una rissa a Castiglion Fiorentino, tafferugli a Monte San Savino tra circa 7 e 8 ... Si legge su lanazione.it

Rissa sul lungomare scatenata dalla gelosia. Un ferito grave - Questo il motivo che ha dato il là al violento episodio maturato nella serata di martedì 22 aprile sul lungomare delle Sirene, a Torvaianica. Secondo romatoday.it