Halloween | soccorsi una trentina di giovani ubriachi una cade e si ferisce in volto
L'ultimo intervento, almeno per ora, è di questa mattina poco dopo le 7. È stata una notte impegnativa per il personale del 118, al lavoro per soccorrere giovani ubriachi, che hanno festeggiato Halloween, facendo scorrere fiumi di alcol.Sembra infatti che il vecchio adagio ‘dolcetto o scherzetto’. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buon Halloween a tutti! Che sia una serata di sorrisi, travestimenti e divertimento in sicurezza. Ricordiamoci sempre di prenderci cura di chi ci sta accanto… anche nelle notti più spaventose! #crichieri #Halloween #insiemesiamopiuForti #volontariato #ai - facebook.com Vai su Facebook