Halloween sequestro di 365mila giocattoli Non erano sicuri
Controlli a tappeto per Halloween da parte della Guardia di Finanza. In un negozio di San Benedetto le fiamme gialle hanno individuato diversi giocattoli non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea. In particolare erano sprovvisti della marcatura CE che certifica il rispetto degli standard di sicurezza soprattutto per gli articoli destinati all’utilizzo di bambini di età inferiore ai 14 anni. Accertata, pertanto, la violazione di alcuni articoli del predetto testo normativo, le Fiamme Gialle picene hanno sottoposto a sequestro amministrativo oltre 365mila giocattoli in quanto non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Halloween, maxi-sequestro dei Nas a Bitonto: mille prodotti pericolosi per bambini dabitonto.com/cronaca/hallow… #Bitonto #Notizie #daBitonto - X Vai su X
Oltre 4 mila prodotti di "Halloween" posti a sequestro dai finanzieri - facebook.com Vai su Facebook
Halloween, maxi sequestro di 365mila giocattoli non sicuri a San Benedetto del Tronto - Controlli della Guardia di Finanza in vista della festa: i prodotti erano privi della marcatura CE e potenzialmente pericolosi per i bambini ... Da lanuovariviera.it
Finanza sequestra giochi di Halloween potenzialmente pericolosi - In vista della festività di Halloween, la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno ha intensificato i controlli per contrastare la vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute dei ... Lo riporta ansa.it
Halloween, sequestrati a Lecco oltre 1.000 giocattoli pericolosi - I finanzieri del Gruppo Guardia di Finanza Lecco, nell’ambito di una serie di controlli tesi alla corretta commercializzazione di prodotti di consumo effettuati in occasione ... corrieredilecco.it scrive