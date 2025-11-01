Halloween Haaland si traveste e va in giro per Manchester

Non è soltanto uno degli attaccanti più forti d'Europa ma anche un grandissimo burlone: il centravanti del Manchester City Erling Haaland ha trascorso una notte di Halloween decisamente particolare calandosi perfettamente nello spirito della festa grazie al suo super trucco e travestimento che sarebbero stati perfetti per il ruolo del film "Joker" e andando in giro per le vie della città inglese. Il giro per Manchester. " Non la solita serata fuori", ha scritto su Instagram dove ha ricordato ai suoi follower il nuovo episodio pubblicato sul nuovo account YouTube e mostrato uno spezzone dei cinque minuti di video che lo ritraggono in maniera decisamente particolare e divertente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

