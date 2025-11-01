Halloween evento speciale a Città del Messico | spaventosi motociclisti attraversano la città
Motociclisti in costume hanno attraversato Città del Messico in uno speciale evento di Halloween che hanno chiamato la “Cavalcata del Terrore”. Un costume popolare quest’anno era quello di Ronald McDonald, e diverse coppie di motociclisti si sono unite alla corsa indossando il suo completo giallo e rosso. I motociclisti hanno attraversato la capitale messicana, scortati da pattuglie della polizia, anche se alcune motociclette sono state sequestrate lungo le strade principali. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
