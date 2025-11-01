Halloween Ends | la spiegazione del finale del film

Il finale catartico di Halloween Ends ( qui la recensione ) conclude la trilogia reboot della saga, riservando a Michael Myers un destino inquietante mentre Laurie Strode ( Jamie Lee Curtis ) finalmente lascia morire il proprio male interiore. Il film è ambientato quattro anni dopo la fine di Halloween Kills, con Laurie e Allyson che vivono insieme mentre cercano di superare il dolore e il trauma causati dall’ultima furia omicida di Michael. Nel frattempo, Allyson intraprende una relazione con Corey Cunningham, il nuovo emarginato della città di Haddonfield, accusato di aver ucciso il ragazzo a cui faceva da babysitter tre anni prima. 🔗 Leggi su Cinefilos.it