Halloween degenera nell' alcol | 9 ragazze e ragazzini soccorsi dalle ambulanze
La notte più spaventosa dell’anno, quella di Halloween, si è trasformata in un vero e proprio incubo per una giovane ragazza di 19 anni a Moniga del Garda. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 4.50 in via Tre Santi, a poche decine di metri dal castello, la giovane si è sentita male a. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Halloween alcolico, raffica di interventi del 118 per giovani ubriachi - Gli esperti: «L’alcol precoce danneggia lo sviluppo cerebrale e aumenta il rischio di dipendenza» ... Secondo lanuovariviera.it