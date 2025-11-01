Halloween alla Villa Reale I cartoni animati musicati
Il weekend di Halloween si festeggia al teatrino della Villa Reale col circuito di produzione musicale Musicamorfosi e Orchestra Canova. Appuntamento domani, con la doppia rappresentazione, alle 11 e alle 16.30 al teatro di Corte della Reggia di Monza, con lo spettacolo “Vita da cartoni: La danza degli scheletri“, prodotto e diretto da Walt Disney in persona nel 1929. Questo e altri cartoon da paura, in cui il buffo e il grottesco si mescolano in modo geniale, prenderanno nuova vita grazie alla musica suonata, improvvisata e teatralizzata dal vivo da un trio di jazzisti: Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono e arrangiamenti), Raffaele Fiengo (sax) e Alessandro Rossi (batteria e percussioni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
