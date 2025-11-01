Halloween alcolico | gravi due teenager

11.56 Un ragazzo di 15 anni è grave dopo una caduta dal 3° piano di un'abitazione dov'era in corso una festa di Halloween E' successo a Torelli di Mercogliano (Avellino). Gravi ferite al rene. Operato, ora è in terapia intensiva. Una ragazza di 19 anni, in stato di alterazione a causa di alcolici, ha perso l'equilibrio cadendo da un muretto di un'altezza di due metri. La caduta ha causato un trauma facciale. E' successo nella notte, a Genova. La giovane è stata ricoverata. Altri 30 casi per patologie alcol-correlate. Età media: 20. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

