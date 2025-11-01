Halloween accende Fano risposta tiepida del commercio
Fano, 1 novembre 2025 – Un pomeriggio da città viva, colorata, festosa. Piazza XX Settembre gremita di famiglie, bambini e ragazzi in maschera. Eppure, appena voltato lo sguardo sulle vetrine, il centro storico sembrava un’altra città: saracinesche abbassate, luci spente, cartelli di chiusura. È il paradosso di Halloween a Fano, dove la festa organizzata dall’amministrazione comunale per animare il cuore cittadino si è scontrata con la poca collaborazione di gran parte dei commercianti. Quest’anno l’evento – storicamente ospitato a Sant’Orso, dove era nato per contrastare fenomeni di teppismo giovanile – è stato allargato anche al centro, proprio per rivitalizzare il corso e la piazza principale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
