Halloween a Torino in Comune appare il fantasma del sindaco Lo Russo mentre in strada c' è chi protesta con slogan e cori | Basta celebrare la morte

Halloween non è mai stato così tanto sentito a Torino e no, non parliamo dei piccoli vampiri o delle streghette avvistate in questi giorni per la città. Contro ogni previsione, nella culla dell'esoterismo per eccellenza, la caccia ai fantasmi è avvenuta non nei misteriosi sotterranei ma tra le. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buon Halloween! Che tu possa trascorrere una notte spaventosamente fun! #halloween2025 #Halloween #torino #idioms #englishidioms #vocabulary #vocabularywords #englishvocabulary - facebook.com Vai su Facebook

Venerdì 31 ottobre 2025 al Mercato Centrale Torino arriva un Cosplay da paura in occasione di Halloween grazie alla collaborazione con XMAS COMICS. sguardisutorino.blogspot.com/2025/10/venerd… @mercatocentrale @torinocomics #torinocomics #Hall - X Vai su X

Notte all'ex cimitero, burlesque e party sul ghiaccio: tanti eventi paurosi a Torino per il lungo week-end di Halloween - Quest'anno, il capoluogo piemontese propone un mix perfetto tra la tradizione anglosassone dei travestimenti e l'anima esoterica della città, garantendo brividi e divertimento per ogni età e gusto. Secondo torinotoday.it

HALLOWEEN - I riti celtici ai Musei Reali di Torino - Una serata per celebrare “Samonios”, l’antica ricorrenza che celebra la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo. Lo riporta quotidianocanavese.it

Per la notte di Halloween l’ascensore della Mole e il Museo del Cinema di Torino prolungano l’orario di apertura - Intanto, per l’occasione, l’ascensore panoramico della Mole Antonelliana e il Museo Nazionale del Cinema estendono i propri orari venerdì 31 ottobre 2025: l’accesso all’ascensore e al Museo del Cinema ... Da quotidianopiemontese.it