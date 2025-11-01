Halloween a Como l’alcoltest segna 1,20 g l | patente ritirata

Quicomo.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di Halloween la polizia locale di Como ha messo in campo un servizio ad alto impatto per garantire sicurezza sulle strade e nei punti più frequentati della città. Due ufficiali hanno coordinato sei equipaggi dislocati tra centro e periferie, con il supporto dell’unità cinofila. 🔗 Leggi su Quicomo.it

