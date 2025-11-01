Halloween 2025 una spaventosa sirena nella piscina di acqua termale più profonda al mondo

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una spaventosa sirena e la Morte si sono librate in acqua in occasione di Halloween nella Y-40 The Deep Joy, la piscina di acqua termale più profonda al mondo, che si trova a Montegrotto Terme, in provincia di Padova. La Sirena è la campionessa di apnea Paola Zanaga mentre la Morte è interpretata dal videomaker Matt Evans, entrambi dipinti dalla body painter Lela Perez, nota a livello internazionale per le numerose ideazioni performative nell’arte e nella pubblicità. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

