halloween 2025 migliaia di persone sfilano per le strade di new york

1 nov 2025

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di New York in occasione della 52esima edizione della Village Halloween Parade. Tanti i travestimenti stravaganti e iconici. La parata, partita dall’angolo tra Canal Street e la 6th Avenue, si è conclusa sulla 15th Street. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

