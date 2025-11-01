halloween 2025 migliaia di persone sfilano per le strade di new york

Migliaia di persone hanno sfilato per le strade di New York in occasione della 52esima edizione della Village Halloween Parade. Tanti i travestimenti stravaganti e iconici. La parata, partita dall’angolo tra Canal Street e la 6th Avenue, si è conclusa sulla 15th Street. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

