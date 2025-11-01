Halloween 2025 la Spagna tra festa e tradizioni | le immagini dalle città iberiche

Scheletri, fantasmi e mostri di ogni tipo scendono per le strade di molte città in Spagna al calar della notte per festeggiare Halloween. La mattina dopo, la generazione più anziana si è riversata nei cimiteri del Paese per ricordare i propri morti. La sobrietà della tradizione cattolica, secondo la quale nel giorno di Ognissanti le tombe vengono pulite e i fiori vengono portati nei cimiteri per trascorrere del tempo con i propri cari defunti, ha lasciato il posto negli ultimi anni ai dolci, al sangue finto e alle ragnatele di una delle festività più iconiche degli Stati Uniti. I più giovani hanno abbracciato il lato più commerciale di una celebrazione che ha origine dalla festa pagana di Samhain, che onorava la fine dell’estate e il raccolto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Halloween 2025, la Spagna tra festa e tradizioni: le immagini dalle città iberiche

