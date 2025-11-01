Halloween 2025 a Lisbona le gallerie dell' Acquedotto diventano tunnel horror

Insolito modo di festeggiare la notte di Halloween a Lisbona per decine di persone. Si sono aperte ai visitatori le storiche gallerie sotterranee dell'Acquedotto della capitale portoghese che per una volta erano popolate da famosi personaggi dell'horror: Freddy Krueger, The Nun, Nosferatu e altri hanno spaventato i malcapitati presenti durante il loro passaggio.

Prima a #Berlino non c’era Halloween. A Est, solo lanterne e cortei d’autunno; a Ovest, feste chiuse dentro le case americane. Oggi i bambini bussano alle porte e dicono “Süßes oder Saures!”. Meglio avere qualche dolcetto pronto. Gli aprirete la porta. #do - facebook.com Vai su Facebook

