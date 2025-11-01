Hai vinto tu Tale e Quale show annuncio di Carlo Conti e polemica | il pubblico da casa non ci sta

Una notte magica, fatta di trasformazioni impossibili, risate a non finire e sorprese che nessuno si aspettava. Il pubblico di Tale e Quale Show è rimasto letteralmente incollato allo schermo, sospeso tra curiosità e stupore. Ma chi avrà lasciato tutti senza parole nella puntata più attesa della stagione? >> “Lascio tutto ai miei amati cani”. L’annuncio choc del ricchissimo vip, valanga di milioni: a quanto ammonta la maxi eredità La sesta serata, in pieno spirito di Halloween, si è trasformata in un vero teatro di metamorfosi. S ul palco si sono alternati personaggi iconici, travestimenti spettacolari e interpretazioni che hanno acceso la gara e il cuore degli spettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche questi approfondimenti

Anche la quinta puntata di #taleequaleshow ha regalato grandi emozioni Christina Aguilera ha vinto e convinto Rivivi le emozioni su RaiPlay https://bit.ly/Taleequaleshow-rivedi - facebook.com Vai su Facebook

Anche la quinta puntata di #taleequaleshow ha regalato grandi emozioni Christina Aguilera ha vinto e convinto Rivivi le emozioni su RaiPlay - X Vai su X

“Hai vinto tu”. Tale e Quale, l’annuncio di Conti arriva a fine puntata. Vittoria inaspettata - La quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda venerdì 17 ottobre su Rai1, ha visto trionfare il concorrente Peppe Quintale. Da thesocialpost.it

Ascolti TV di venerdì 29 settembre: Tale e Quale Show contro La Voce che hai Dentro, chi ha vinto - I programmi più visti in TV di venerdì 29 settembre con Tale e Quale Show su Rai 1 e La Voce che hai Dentro su Canale 5 Ascolti TV di venerdì 29 settembre: ieri il palinsesto della prima serata ha ... movieplayer.it scrive

Quando Maradona perse una scommessa durante Napoli-Sporting: “Hai vinto tu, pago subito” - Napoli e Sporting Lisbona si affrontano in Champions League, sarà la prima volta in questa competizione. Scrive fanpage.it