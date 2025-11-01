Hai un' e-bike e non vuoi fartela fregare? Ecco i consigli di chi combatte i ladri
Negli ultimi mesi i furti di biciclette elettriche – sempre più diffuse anche in Trentino – stanno diventando un fenomeno in costante crescita. Preziose, silenziose e facili da rivendere sul mercato parallelo, le e-bike sono ormai nel mirino dei ladri. A lanciare l’allarme sono i carabinieri, che. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vuoi vendere la tua e-bike senza complicazioni? Su Ebikemood puoi metterla in vendita con pochi clic, ricevere una valutazione gratuita, ottenere visibilità tra acquirenti reali e godere di un processo 100% sicuro. Trovi istruzioni chiare per ogni passaggio, con - facebook.com Vai su Facebook