Haaland si traveste da Joker e spaventa Mancester | il video è virale
Il bomber del Man City ha pensato a un trucco perfetto per la notte di Halloween: travestito da Joker ha girato tutta Mancester, i tifosi lo hanno riconosciuto increduli. Il video è stato caricato nel canale YouTube del calciatore stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
