Haaland si traveste da Joker e spaventa Mancester | il video è virale

Gazzetta.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bomber del Man City ha pensato a un trucco perfetto per la notte di Halloween: travestito da Joker ha girato tutta Mancester, i tifosi lo hanno riconosciuto increduli. Il video è stato caricato nel canale YouTube del calciatore stesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Haaland si traveste da Joker e spaventa Mancester: il video è virale

