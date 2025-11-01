Gutierrez | Conte può aiutarmi molto a migliorare soprattutto dal punto di vista difensivo

Il centrocampista del Napoli,  Miguel Gutierrez  è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della sfida contro il Como: Le parole di Gutierrez. Cosa voglio dimostrare a Napoli? «Molto importante giocare con giocatori di questo livello, un gruppo importante. Provo a riprendere rispetto a quello che mi chiedono, per ora è molto importante mettere minuti nelle game e rispettare ciò che chiede il mister. Il Napoli è una grande squadra e sono molto felice di essere qui». Rapporto con Conte? «Può aiutarmi molto a migliorare, soprattutto dal punto di vista difensivo perché posso crescere molto con il mister e con i suoi consigli» Como? «Gli faccio i complimenti, ci sono tanti ragazzi spagnoli giovani e forti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

