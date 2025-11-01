Gustatus pronti via Ieri l’inaugurazione Poi aperitivo maremmano

ORBETELLO È stata ufficialmente inaugurata ieri, nel centro storico di Orbetello, la manifestazione nazionale "Gustatus 2025 – I sapori del gusto", che animerà la cittadina lagunare fino a domenica. Il tradizionale taglio del nastro si è svolto alla presenza del sindaco Andrea Casamenti, dell’assessore al Turismo e al Commercio Maddalena Ottali – vero e proprio "motore" dell’iniziativa – e delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio. Nonostante le condizioni meteorologiche non proprio favorevoli, la kermesse ha già richiamato decine di espositori provenienti da tutta Italia, pronti a far conoscere e degustare le eccellenze enogastronomiche del nostro Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

