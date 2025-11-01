Guru femministe indagate per stalking gli insulti a Mattarella Segre Murgia

Cortocircuito nella galassia variopinta dei diritti, del femminismo militante e del politicamente corretto. La Procura di Monza ha chiuso le indagini in merito a un'inchiesta per stalking nei confronti di tre attiviste molto note sui social - Carlotta Vagnoli, Valeria Fonti e Benedetta Sabene - che avrebbero organizzato "campagne denigratorie e offensive" nei confronti di un giornalista, A.S., e di Serena Mazzini, esperta di social media. Lo riporta il Corriere della sera. Il primo sarebbe stato preso di mira perché considerato "abusante" e "manipolatore", la seconda perché vista come "capogruppo di soggetti omofobi, misogini, transfobici". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guru femministe indagate per stalking, gli insulti a Mattarella, Segre, Murgia...

