Guida Michelin 2026 | i ristoranti romagnoli che potrebbero ottenere la loro prima stella

Tra pochi giorni, il prossimo 19 novembre, sarà presentata a Parma la nuova Guida Michelin 2026, che potrebbe portare nuove stelle in una regione che, da sempre, sa unire tradizione contadina e creatività contemporanea. Attualmente l'Emilia-Romagna può vantarsi di 23 ristoranti stellati, dei. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

