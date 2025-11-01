La rincorsa è lunghissima. Il voto regionale in Lombardia è previsto nel 2028 ma i partiti di maggioranza, a Roma, hanno già messo nella bisaccia (assieme a Campania e Veneto) anche la Lombardia che, secondo i piani della spartizione, dovrebbe “toccare” al partito di Giorgia Meloni. E così, nella regione che ha visto nascere la Lega, di Bossi, Maroni, Fontana (e persino) Salvini, che sta vendendo la pelle dell’orso, è già partita – con tre anni di anticipo – la campagna elettorale. Nel Carroccio il mal di pancia è diventato cronico (grazie pure a Vannacci, per quanto già in caduta libera). Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato e segretario regionale in Lombardia, non si dà per vinto e disconosce apertamente l’accordo di Roma. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Guerriglia in regione? Forza Italia non starà solo a guardare