Guerra in Ucraina Pokrovsk a un passo dalla capitolazione

Pokrovsk, avamposto del Donbass e città chiave della difesa ucraina, è a un passo dalla capitolazione. Lo dicono fonti militari russe, che parlano di "accerchiamento" delle forze ucraine, e che secondo Mosca avrebbero iniziato la resa. Kiev smentisce, ma la situazione non sembra deporre a suo favore. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guerra in Ucraina, Pokrovsk a un passo dalla capitolazione

