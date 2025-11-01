Il capo dell’esercito ucraino, Oleksandr Syrskyi, ha smentito la notizia di una resa dei soldati di Kiev a Pokrovsk, dove invece le sue truppe stanno ancora resistendo. La cattura di Pokrovsk rappresenterebbe la più importante conquista territoriale russa in Ucraina dai tempi di Avdiivka, avvenuta all’inizio del 2024, dopo una delle battaglie più sanguinose della guerra. La Russia sta cercando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Guerra in Ucraina, i russi assediano la città di Pokrovsk. Kiev smentisce la resa: "Continuiamo a resistere"