Guerra in Ucraina è battaglia aperta a Pokrovsk

Battaglia aperta a Pokrovsk, nella regione sudorientale ucraina di Donetsk. Vladimir Putin ha riferito che i soldati ucraini sono circondati, mentre Zelenksy ha affermato che «la situazione è difficile ma sotto controllo». Sono circa 170 mila i militari russi schierati con l'obiettivo di conquistare la città prima dell'inverno dopo un assedio che dura da oltre un anno. Un ufficiale ucraino di alto rango ha riferito all'emittente Hromadske che le forze di Mosca controllano circa il 60 per cento di Pokrosvsk e stanno avanzando verso le vicine Rodynske e Myrnohrad. Secondo il ministero della Difesa russo, i soldati ucraini starebbero iniziando ad arrendersi, mentre per la controparte si tratta solo di propaganda.

