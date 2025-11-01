Guerra dei chip | le linee auto europee camminano sul filo

Sbircialanotizia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I cancelli degli stabilimenti sono aperti, i turni in fabbrica scorrono, ma da giorni un pensiero resta fisso: basteranno quei piccoli componenti da pochi centesimi – diodi, transistor, regolatori – a tenere accese le catene di montaggio? La miccia s’è accesa con lo scontro su Nexperia, fornitore chiave di semiconduttori “fondazionali” per l’automotive. Una vicenda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

guerra dei chip le linee auto europee camminano sul filo

© Sbircialanotizia.it - Guerra dei chip: le linee auto europee camminano sul filo

News recenti che potrebbero piacerti

guerra chip linee auto“Mancano i chip, lo stop alla produzione è imminente”: le fabbriche europee di auto vicine al collasso - I semiconduttori stanno finendo e così le fabbriche europee di automobili sono a un passo dalla chiusura forzata. Da ilfattoquotidiano.it

guerra chip linee autoCrisi chip Nexperia: come la guerra commerciale USA-Cina sta per bloccare le vostre auto nuove - Un'azienda olandese, proprietà cinese e controlli americani: la tempesta perfetta che rischia di fermare le linee di produzione automobilistica in Europa e USA. Scrive automoto.it

guerra chip linee autoCrisi chip Nexperia: se non hai compreso ciò che sta accadendo (è grave) - Attori, cause, conseguenze: il caso Nexperia spiegato facile (il difficile, sarà risolverlo) ... Secondo motorbox.com

Cerca Video su questo argomento: Guerra Chip Linee Auto