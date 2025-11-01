Guerra dei chip | le linee auto europee camminano sul filo

I cancelli degli stabilimenti sono aperti, i turni in fabbrica scorrono, ma da giorni un pensiero resta fisso: basteranno quei piccoli componenti da pochi centesimi – diodi, transistor, regolatori – a tenere accese le catene di montaggio? La miccia s’è accesa con lo scontro su Nexperia, fornitore chiave di semiconduttori “fondazionali” per l’automotive. Una vicenda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Guerra dei chip: le linee auto europee camminano sul filo

