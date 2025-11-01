Guerra ai narcostensione Usa-Venezuela

1.13 Sale la tensione nel Mar dei Caraibi, dove la crescente pressione militare Usa contro il Venezuela rischia di degenerare in un nuovo conflitto. Dopo settimane di raid contro le navi del narcotraffico, Washington starebbe valutando attacchi mirati a obiettivi militari venezuelani. Caracas, temendo un'escalation, avrebbe chiesto sostegno a Russia, Cina e Iran per rafforzare la propria difesa.Trump ha accusato Maduro di essere il capo di un'organizzazione di narcotrafficanti che mira a "inondare" gli Stati Uniti di droga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

La nuova guerra alla droga: «Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela di Maduro» - Secondo i media americani, gli attacchi potrebbero essere imminenti. Scrive editorialedomani.it

Nave da guerra Usa davanti alle coste del Venezuela. Caracas: “Ci prepariamo a una minaccia militare” - La USS Gravely arriva a Trinidad mentre Trump intensifica la pressione militare su Caracas con l'accusa di narcotraffico ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Alta tensione fra Usa e Venezuela, cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alta tensione fra Usa e Venezuela, cosa sta succedendo e quali sono i possibili scenari ... Come scrive tg24.sky.it