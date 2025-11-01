Guehi Inter l’allarme lanciato dall’Inghilterra | quel top club della Premier League ci riproverà in estate!

di Giuseppe Colicchia Le ultime sul futuro del difensore. Il futuro di Marc Guehi è uno dei temi più caldi in Inghilterra. Il difensore e capitano del Crystal Palace è destinato a lasciare il club londinese la prossima estate, quando il suo contratto scadrà, un’ipotesi considerata quasi certa da Express.uk. Già nella scorsa sessione di mercato, il centrale inglese era stato a un passo dal trasferirsi al Liverpool, prima che il Palace decidesse di bloccare la trattativa all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Guehi Inter, l’allarme lanciato dall’Inghilterra: quel top club della Premier League ci riproverà in estate!

