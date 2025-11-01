Guehi Inter concorrenza sempre più agguerrita | è il grande obiettivo cosa può succedere
Inter News 24 Guehi Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Crystal Palace nel mirino del club nerazzurro per il prossimo calciomercato. La prossima rivoluzione in casa Inter partirà dalla difesa. Come riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra ha già avviato le manovre per rinforzare il reparto arretrato in vista della stagione 2026, individuandolo come il settore più urgente da rinnovare. Il club sta pianificando un restyling completo, tenendo conto dell’età avanzata di Francesco Acerbi, che dovrebbe lasciare Milano al termine della stagione, e della necessità di inserire almeno un nuovo elemento di alto livello accanto a Yann Bisseck. 🔗 Leggi su Internews24.com
