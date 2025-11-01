Gucci in alta quota con Jannik Sinner
Gucci svetta in montagna con la nuova collezione Altitude. È stata, infatti, svelata la nuova campagna pubblicitaria dedicata al mondo outdoor. Pensata per coniugare la precisione dell’abbigliamento tecnico da neve alla tradizione della maison nel leisurewear, il progetto Altitude reinterpreta l’abbigliamento alpino con uno sguardo contemporaneo, dove performance ed estetica, ricerca e codici identitari si valorizzano vicendevolmente. Ad interpretare l’iniziativa è il global brand ambassador, Jannik Sinner, che prima di dedicarsi al tennis è stato un giovane campione di sci e che ha commentato, “È stato uno shooting davvero speciale e unico, in mezzo alle montagne. 🔗 Leggi su Panorama.it
