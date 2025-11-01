Gubitosa | La Campania è la nostra terra non un esperimento

Tempo di lettura: 3 minuti “I sondaggi lasciano sempre il tempo che trovano. Siamo ancora ai nastri di partenza, e quello che conta davvero non sono i numeri ma le persone. Ho visto che alcuni sondaggi danno la nostra coalizione anche avanti di quindici punti, ma il Movimento 5 Stelle oggi non guarda a questo. Dobbiamo parlare ai cittadini, mettere al centro i temi, la nostra agenda politica, e far capire cosa vogliamo fare alla guida della Regione Campania “. Così Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle intervenuto ad Avellino in occasione della presentazione delle lista a supporto di Roberto Fico alle prossime elezioni regionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gubitosa: “La Campania è la nostra terra, non un esperimento”

