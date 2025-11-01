Gubbio-Ternana Fabio Liverani | La squadra ha risposto bene nelle ultime uscite e possiamo ancora crescere Non commento le dichiarazioni della società

Alla vigilia di Gubbio-Ternana, mister Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica 2 novembre alle 14.30 allo stadio “Barbetti”. Il tecnico rossoverde ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sul momento delle Fere:“La squadra ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it