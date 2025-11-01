Gubbio-Ternana Fabio Liverani | La squadra ha risposto bene nelle ultime uscite e possiamo ancora crescere Non commento le dichiarazioni della società
Alla vigilia di Gubbio-Ternana, mister Fabio Liverani è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida in programma domenica 2 novembre alle 14.30 allo stadio “Barbetti”. Il tecnico rossoverde ha fatto il punto sulla condizione della squadra e sul momento delle Fere:“La squadra ha. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Nella passata stagione hanno vestito le maglie di Gubbio e Ternana, Nicolò Fazzi e Mattia Proietti affronteranno, da ex, il derby di domenica al Barbetti. Una gara speciale per entrambi... - facebook.com Vai su Facebook
Girone B Manager: Tedesco (Perugia) Vitale (Ascoli); Manetti (Forlì), Angella (Perugia), Donati (Ravenna), Migliardi (Pontedera); Milanese (Ascoli), Carraro (Gubbio), Proietti (Ternana); Bruzzaniti (Pineto), Okaka (Ravenna), La Mantia (Gubbio) - X Vai su X
Ternana, a Gubbio per confermare la crescita: "Ma ora dobbiamo essere più cattivi" - I rossoverdi si preparano al derby del "Barbetti" e annunciano il nuovo back sponsor ufficiale. lanazione.it scrive
Ternana, un ottobre da sogno: ora novembre può riscrivere la stagione! - Alla luce dei progressi mostrati nelle ultime settimane, novembre potrebbe rappresentare per la Ternana un momento di svolta nella stagione. Secondo ternananews.it
Rassegna stampa – La Nazione – Ternana, a Gubbio per confermare la crescita - Ternana, a Gubbio per confermare la crescita titola La Nazione oggi in edicola. Riporta ternananews.it