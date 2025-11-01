Guasto tecnico Aeroitalia omaggia i passeggeri con un voucher | Consapevoli del disagio causato
Guasto tecnico risolto per il volo di Aeroitalia decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa con 53 passeggeri a bordo. Da Aeroitalia fanno sapere che il volo questa mattina, primo novembre, ha subito un ritardo rispetto all’orario previsto di partenza a causa di un guasto tecnico. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Comunicazione di servizio A causa di un guasto tecnico, le nostre linee telefoniche non sono al momento operative. Stiamo lavorando per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Per informazioni o richieste potete contattarci via e-mail: info@pas - facebook.com Vai su Facebook
Per un guasto tecnico alla linea tra ASCIANO e RAPOLANO: * Treno 19065 (SIENA- CHIUSI CT) viaggia con +49' * Treno 19066 (CHIUSI CT- SIENA) viaggia con +23' * Treno 19071 (SIENA- CHIUSI CT) cancellato, viaggiatori con treno straordinario in parten - X Vai su X