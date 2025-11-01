Guasto tecnico Aeroitalia omaggia i passeggeri con un voucher | Consapevoli del disagio causato

Foggiatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guasto tecnico risolto per il volo di Aeroitalia decollato dal Gino Lisa di Foggia per Milano Malpensa con 53 passeggeri a bordo. Da Aeroitalia fanno sapere che il volo questa mattina, primo novembre, ha subito un ritardo rispetto all’orario previsto di partenza a causa di un guasto tecnico. Il. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Guasto Tecnico Aeroitalia Omaggia