Guasto al riscaldamento | scuola al freddo a Baranzate
Perdita e guasto a una tubazione principale dell’impianto di riscaldamento della scuola primaria di via Mentana a Baranzate, un edificio risalente agli anni Sessanta. Le verifiche preliminari svolte prima dell’accensione del 15 ottobre avevano dato esito positivo, ma dopo alcuni giorni si è verificata una perdita che ha provocato l’interruzione del riscaldamento in parte dell’edificio. . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
