A pochi mesi dal lancio più atteso dell’industria videoludica, Rockstar Games si trova al centro di una tempesta che ha poco a che fare con rapine virtuali e inseguimenti ad alta velocità. Giovedì scorso, lo studio dietro Grand Theft Auto ha licenziato tra i 30 e i 40 dipendenti distribuiti tra gli uffici britannici e canadesi. La motivazione ufficiale parla di gravi violazioni disciplinari, ma c’è un dettaglio inaspettato, perché ogni singolo dipendente licenziato faceva parte di una chat privata su Discord dedicata all’ organizzazione sindacale. La notizia ha rapidamente acceso i riflettori su quella che l’Independent Workers’ Union of Great Britain definisce senza mezzi termini come “ l’atto più sfacciato e spietato di distruzione sindacale nella storia dell’industria videoludica “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - GTA 6 è a rischio: 40 dipendenti fanno causa a Rockstar Games, nuovo posticipo in arrivo?