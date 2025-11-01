Grifone c’è lo Scandicci Obiettivo mantenere la testa

CALCIO I biancorossi sono tornati ad allenarsi ieri pomeriggio al "Palazzoli" in vista della trasferta in casa dello Scandicci. A disposizione di mister Paolo Indiani anche l’ultimo arrivato in casa biancorossa vale a dire l’attaccante Jonathan Ciabuschi la cui notizia ufficiale è stata data ieri dalla società biancorossa. L’attaccante, classe 1997, dotato di un fisico possente, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Ascoli, arriva dall’Atletico Ascoli, svincolato, ed ha firmato con il club del presidente Francesco Lamioni un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo. Nel corso della sua carrera Ciabuschi, attaccante ha collezionato 10 presenze e 1 gol in serie C con la maglia dell’Ascoli oltre a 86 presenze e 20 reti in serie D tra Atletico Ascoli e Monticelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

