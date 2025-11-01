Gricignano di Aversa aggredito da un cane insulta i Carabinieri | nei guai 53enne

Teleclubitalia.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serata movimentata ieri, 31 ottobre, a Gricignano di Aversa, dove una lite nata in seguito a un’aggressione tra cani si è conclusa con la denuncia di un 53enne per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Lite per un’aggressione tra cani a Gricignano di Aversa: nei guai un 53enne Secondo quanto ricostruito, l’uomo – residente in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

gricignano di aversa aggredito da un cane insulta i carabinieri nei guai 53enne

© Teleclubitalia.it - Gricignano di Aversa, aggredito da un cane insulta i Carabinieri: nei guai 53enne

News recenti che potrebbero piacerti

Gricignano, aggredisce carabinieri dopo lite tra cani: denunciato 53enne - È iniziata come una semplice chiamata di soccorso, ma si è conclusa con una denuncia per minacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Da pupia.tv

Cerca Video su questo argomento: Gricignano Aversa Aggredito Cane