Greta Thunberg sarà a Genova il 28 novembre | Stop alle complicità con il genocidio in Palestina | Video

Il suo arrivo in occasione dello sciopero generale proclamato dal sindacato Usb. Il giorno dopo si sposterà a Roma. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Greta Thunberg sarà a Genova il 28 novembre: “Stop alle complicità con il genocidio in Palestina” | Video

Domenica a Che Tempo Che Fa ospiteremo Greta Thunberg. - facebook.com Vai su Facebook

Domenica a #CTCF sul Nove ospiteremo Greta Thunberg. - X Vai su X

Greta Thunberg sarà a Genova il 28 novembre: “Stop alle complicità con il genocidio in Palestina” - Il video dell’annuncio è stato pubblicato sulla pagina facebook del Calp, il collettivo autonomo dei lavoratori portuali: Greta Thunberg, simbolo globale della lotta per il clima e dell'impegno per la ... Si legge su ilsecoloxix.it

Greta Thunberg ci riprova e salpa per Gaza: i governi hanno fallito, ci pensiamo noi - L'attivista svedese Greta Thunberg, messe in stand by le lotte contro l'inquinamento, è ormai una immarcescibile ProPal e in un punto stampa a Barcellona, al Moll ... iltempo.it scrive

Le navi della Global Sumud Flotilla partite da Genova e Barcellona: «Arriveremo a Gaza». A bordo anche Greta Thunberg: «Siamo dalla parte giusta della storia» - È lo slogan che appare sul sito della Global Sumud Flotilla, «la flotta civile coordinata e nonviolenta, composta principalmente da piccole imbarcazioni che ... Segnala corriere.it