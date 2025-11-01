Grecia sparatoria in un villaggio di Creta | 2 morti e 10 feriti

(Adnkronos) – Almeno due persone, sono rimaste uccise ed altre 10 sono state ferite in una sparatoria in un villaggio di Creta, Voriza, ad una cinquantina di chilometri dal capoluogo dell'isola greca, Iraklio. Secondo l'agenzia Ana, un gruppo di armati ha aperto il fuoco contro le case del villaggio. Una delle vittime è una donna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

