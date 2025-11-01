Grecia sparatoria a Creta | 2 morti e 14 feriti La polizia sulla scena

La polizia sulla scena della sparatoria di oggi, sabato, a mezzogiorno nel villaggio di Vorizia, a Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia, nella quale almeno 2 persone sono rimaste uccise e altre 14 sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero una donna di 56 anni e un uomo di 39. Secondo i media locali, l’incidente sembra essere l’ultimo episodio di una lunga faida tra due famiglie locali. Tutto sarebbe iniziato dopo che una bomba ieri sera è stata piazzata in una casa in costruzione a Heraklion. Secondo fonti della polizia, i membri della famiglia proprietaria della casa hanno preso le armi, sono entrati a Vorizia e hanno iniziato a sparare, incendiando successivamente case e auto per rappresaglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

