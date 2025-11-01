Grecia sparatoria a Creta | 2 morti e 14 feriti La polizia sulla scena

Lapresse.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia sulla scena della sparatoria di oggi, sabato, a mezzogiorno nel villaggio di Vorizia, a Heraklion, sull’isola di Creta in Grecia, nella quale almeno 2 persone sono rimaste uccise e altre 14 sono rimaste ferite. Secondo le prime ricostruzioni, le vittime sarebbero una donna di 56 anni e un uomo di 39. Secondo i media locali, l’incidente sembra essere l’ultimo episodio di una lunga faida tra due famiglie locali. Tutto sarebbe iniziato dopo che una bomba ieri sera è stata piazzata in una casa in costruzione a Heraklion. Secondo fonti della polizia, i membri della famiglia proprietaria della casa hanno preso le armi, sono entrati a Vorizia e hanno iniziato a sparare, incendiando successivamente case e auto per rappresaglia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

grecia sparatoria a creta 2 morti e 14 feriti la polizia sulla scena

© Lapresse.it - Grecia, sparatoria a Creta: 2 morti e 14 feriti. La polizia sulla scena

Contenuti che potrebbero interessarti

Grecia, sparatoria a Creta: 2 morti e 14 feriti. La polizia sulla scena - (LaPresse) La polizia sulla scena della sparatoria di oggi, sabato, a mezzogiorno nel villaggio di Vorizia, a Heraklion, sull'isola di Creta, ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Grecia, sparatoria in un villaggio di Creta: 2 morti e 10 feriti - (Adnkronos) – Almeno due persone, sono rimaste uccise ed altre 10 sono state ferite in una sparatoria in un villaggio di Creta, Voriza, ad una cinquantina di chilometri dal capoluogo dell’isola greca, ... Lo riporta msn.com

Grecia: morti e feriti in una sparatoria nell'isola di Creta - L'attacco potrebbe essere una rappresaglia in una faida tra gruppi locali nella zona di Heraklion ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Grecia Sparatoria Creta 2