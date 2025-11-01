Grave malore a Calolziocorte donna finisce in ospedale in codice rosso
Una donna di 55 anni è stata trasportata d'urgenza in ospedale a Lecco dopo un malore accusato nel primo pomeriggio di sabato 1 novembre a Calolziocorte. L'allarme è scattato alle 13 in via Palmiro Togliatti: sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari del soccorso di Calolziocorte e. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
