Grave incidente in autostrada chiuse le uscite Napoli centro porto e stazione

Un grave incidente stradale si è verificato oggi primo novembre intorno alle 17.45 sull'autostrada A3 in direzione Salerno-Napoli. Chiusa l'uscita San Giovanni a TeduccioNapoli centro, porto e stazione. Le vetture per entrare in città sono costrette ad utilizzare lo svincolo Napoli-Centro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

