Grande successo per l' Halloween di Castelferretti | divertimento fantasia e qualche brivido

FALCONARA MARITTIMA - Grande successo per la Festa di Halloween di Castelferretti, che nella giornata di ieri, venerdì 31 ottobre, ha richiamato tantissimi visitatori tra bambini, ragazzi e famiglie provenienti anche dai territori vicini. L’area di piazza della Libertà e piazza Albertelli è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

