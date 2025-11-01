Grande successo per l' Halloween di Castelferretti | divertimento fantasia e qualche brivido

Anconatoday.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FALCONARA MARITTIMA - Grande successo per la Festa di Halloween di Castelferretti, che nella giornata di ieri, venerdì 31 ottobre, ha richiamato tantissimi visitatori tra bambini, ragazzi e famiglie provenienti anche dai territori vicini. L’area di piazza della Libertà e piazza Albertelli è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

grande successo halloween castelferrettiGrande “Festa di Halloween” per bambini: giochi, dolcetti e tanto divertimento - ALLUMIERE – Atmosfere misteriose, luci soffuse, risate di bambini e un pizzico di magia: è tutto pronto ad Allumiere per la grande “Festa di Halloween” per i bambini, organizzata dalla Pro Loco presso ... Secondo civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Grande Successo Halloween Castelferretti